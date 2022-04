Accords ou… pas d’accord?

Cape « Nature Reserve » Shiraz 2020, Afrique du Sud (18,10 $ – 13928351). Le 22 avril est officiellement le Jour de la Terre, et les vins d’Afrique du Sud y contribuent à leur façon avec l’initiative Fairtrade, qui garantit aux communautés agricoles et à l’industrie vinicole durabilité et égalité. Ici, la Cape Trade Company en fait la promotion, de la vigne à la bouteille, avec cette syrah simple et gourmande dont le fruité rond, vineux et épicé invite à table votre porc effiloché fumé préféré à se manifester. Servir frais. (5) ★★ 1/2

Bourgogne « Buissonnier » 2019, Vignerons de Buxy, Bourgogne, France (20,85 $ – 13806089). Pour vous dire les choses franchement et sans vous leurrer avec les meilleures parcelles de la Côte d’Or, non seulement ce pinot noir de la Bourgogne du sud est pur plaisir avec son fruité intègre, mais il maintient aussi le palais avec franchise, texture et une part non négligeable de gourmandise. Un 2019 bien joué, à bon prix. (5) ★★ 1/2

Château de la Chaize 2019, Bourgogne, France (22,75 $ – 14880002). Si ce vaste domaine possède des parcelles du côté de Fleurie et des Côtes de Brouilly en Beaujolais, cette cuvée s’inscrit comme un gamay noir de Bourgogne. Le Beaujolais fait-il partie de la Bourgogne ? C’est une autre histoire. Cette cuvée donne l’impression d’un léger apport de pinot noir sur le plan des arômes (quoique je puisse me tromper), avec ce caractère floral et épicé qui ne manque pas de charme. C’est sec, souple, coulant et de belle tenue. (5) ★★★

Pinot Noir 2020, Au Bon Climat, Santa Barbara County, États-Unis (37,50 $ – 11604192). Jim Clendenen capture encore une fois l’essentiel. De ce pinot d’abord, floral et précis, caressé avec juste ce qu’il faut de futaille pour lui ouvrir la dimension boisée ; du terroir ensuite, qui porte ce même pinot tout en fraîcheur, en délicatesse même. À ce prix, il vaut bien plus que largement un bourgogne régional. Avec ici la race en plus. (5+) ★★★ 1/2 ©

Chablis 1er Cru Vaucoupin 2019, Corinne et Jean-Pierre Grossot, Chablis, Bourgogne, France (52,25 $ – 14674436). Mince bande s’étirant à l’extrême est en altitude sur la rive droite du Serein, Vaucoupin regarde le soleil et lui fait voir ses marnes blanches. Les Grossot le mettent en lumière finement, ciselant ses angles, étirant sa sève fraîche et délicate, avec ses arômes de fruits blancs taillés dans le charnu de leurs propres pulpes. Un souffle, une intention, un désir, un poème ; ne vous reste qu’à le laisser venir en vous, en regardant le soleil mourir à l’horizon. (5+) ★★★ 1/2 ©

Cabernet Sauvignon « Brandlin Vineyard » 2018, Peter Franus, Mount Veeder, Napa Valley, Californie, États-Unis (87,25 $ – 14538143). Le « king cab » trouve, dans la vallée de la Napa, une forme d’aboutissement qui séduit à la fois l’amateur de rouge juteux, profond, étoffé et délicieusement boisé et ceux qui lui tournent le dos, mais qui en boivent en secret. La séduction opère évidemment de façon fort différente que chez le compatriote ayant pignon sur souche en bordelais, nettement plus séducteur, il est vrai, mais sans ployer sous la caricature. La robe est dense et profonde et les arômes mûrs offrent puissance sans nuire à l’harmonie. S’ensuit une bouche charnue, étoffée en douceur, multipliant subtilement les dimensions avec cette impression d’un renouvellement perpétuel. La finale impressionne. À l’image d’un Sassicaia pour cette alliance finesse-puissance, mais au tiers du prix. (10+) ★★★★ 1/2 ©