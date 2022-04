De mauvaises langues considèrent le cépage aligoté comme un chardonnay qui aurait coulé le bac + 0. Suis pas d’accord. Traité de façon la moins interventionniste possible sur des terroirs qui l’ennoblissent, le cépage brille par son acuité fine et souvent minérale (façon chablis), avec style, éclat et luminosité. Demandez au crâââbe ce qu’il en pense ! (5)

Le bio ★★★ Grain de Nature 2020, Pierre Naigeon, Bourgogne Aligoté, Bourgogne, France (24,65 $ – 14878818)