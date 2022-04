Rares sont les pinots noirs qui, à moins de 20 $, trouvent à satisfaire l’amateur tout en l’assurant d’y percevoir à la fois la fine texture ainsi que ses notes typiques de cerise et d’épices. Ajoutez un style sobre et précis, élégant sans être profond, aux tanins frais, tendres et savoureux. Un rouge léger pour repas léger. (5)

Le rouge ★★ 1/2 Pinot Nero 2020, Maculan, Breganze, Vénétie, Italie (18,95 $ – 11580987)