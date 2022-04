Quelque 200 familles de vignerons portent les fruits de leur passion commune en proposant ici l’expression simple, ronde, chaleureuse et gourmande du chardonnay récolté dans les vignobles les plus méridionaux de la Bourgogne. Le fruité de pêche-abricot y est net et expressif, alors que la saveur citronnée allonge une jolie finale. (5)

Le blanc ★★ 1/2 Mâcon-Villages 2020, Blason de Bourgogne (17,95 $ – 10667423)