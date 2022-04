La facture est classique, et les terroirs de Listrac filtrent finement dans cet assemblage où les merlots dominent. Cette maison a sa réputation, et cette cuvée confirme l’attention portée aux petits détails, dont l’élevage, qui confère ici une texture des plus heureuses. L’ensemble est étoffé, mais fondu, frais et long en bouche. (5 +)

Le canon ★★★ 1/2 Château Clarke 2016, Baron Edmond de Rothschild, Listrac, Bordeaux (42,50 – 10677550)