Guigal et Jaboulet, des géants du Rhône

Blue Mountain Brut, Vallée de l’Okanagan, Colombie-Britannique, Canada (28,55 $ – 12826192). Du même niveau qu’une méthode traditionnelle du Domaine de Bergeville au Québec ? L’ouest et l’est du pays se rencontrent à mi-chemin pour une bulle de qualité équivalente, ce Blue Mountain brillant de son côté par une espèce d’acuité minérale supplémentaire. Chardonnay (majoritaire), pinot noir et pinot gris s’inscrivent sur un ensemble très peu dosé, énergique, enrichis par plus de 24 mois sur lattes (millésime 2017 dégorgé en 2021). Bref, depuis plus de deux décennies, à mon avis l’un des meilleurs mousseux canadiens. (5) ★★★ 1/2

Brol Grande « Le Fraghe » 2019, Bardolino Classico, Italie (29 $ – 13740577). J’ai souvenir d’un vin de Bardolino vendu à la SAQ à une certaine époque sans style ni caractère, de la flotte en quelque sorte. Ce rouge bio de Matilde Poggi niche aux antipodes de ceux-ci, avec son fruité épanoui, plutôt fin, pourvu de ces flaveurs de jus de cerise dont l’éclat et la sapidité invitent à rêver ce beau coin de pays tout au nord de l’Italie. Sec, léger, aromatique et gourmand : les antipasti en raffoleront. (5) ★★★

Moulin à vent « Terres dorées » 2018, Jean-Paul Brun, Beaujolais, France (29,20 $ – 10837331). Jean-Paul Brun met encore et toujours la main à la pâte avec ce désir à la fois de nous rendre heureux et de faire jaser ses terroirs en profondeur. Ce gamay hume bon la framboise mûre avec, en bouche, de la structure, de la fraîcheur, de la densité et encore une pointe d’austérité liée à la jeunesse. Encore une fois, un rouge bien net, intègre, fort bien étoffé, à servir sur un coq au vin rouge en le passant en carafe deux bonnes heures ou l’attendre de 3 à 5 ans minimum. (5+) © ★★★

Anima 2018, Avondale, Afrique du Sud (32,75 $ – 14439428). Ce chenin blanc bio de haute sève transporte déjà au premier nez, avec tout autant de raffinement que d’éclat et de pureté d’ensemble. Les lies fines enrichissent un fruité large qui trouve à se détailler sous l’élevage qui se veut ici passablement sophistiqué, gagnant en profondeur et déployant, avec une vinosité certaine, des amers nobles qui allongent et allongent encore la finale. Impressionnant ! Trouvera son bonheur sur un tagine ou une volaille au citron et olives. (5+) © ★★★★

Chablis 2019, Corinne & Jean-Pierre Grossot, Bourgogne, France (37,50 $ – 14928926). Le vin de Chablis semble avoir rattrapé son retard en matière de prix. Certains s’offusqueront de payer 37,50 $ pour un « régional » alors qu’il commandait à peine plus de 20 $ il y a une décennie, mais voilà, buvez-vous une qualité ou un prix ? Dans le premier cas, vous êtes servis. Et royalement, pour ne pas dire, honnêtement avec ça. Le chardonnay s’y exprime avec un discours terroir fort (silex, fumée, coquille d’huître, citron) avec cette bouche ronde, soutenue, texturée, fraîche et de belle longueur. Les premiers crus de la maison sont aussi à la hauteur. (5) © ★★★ 1/2

Chardonnay 2020, Hamilton Russell Vineyard, Afrique du Sud (49,50 $ – 11662270). Nous causions du Pinot noir 2020 (57,25 $ – 11155737 – © HHH1/2) de la même maison ici même le 11 mars dernier, et voilà ce chardonnay qui lui emboîte le pas sans fléchir le moins du monde. Grand chardonnay de caractère, ample et soutenu sur le plan des flaveurs, un peu à l’image de ces Chassagne-Montrachet par sa sève, avec ce quelque chose d’exotique lié aux « vieux » vins du Nouveau Monde. La palette est détaillée et précise (noisette grillée, touche beurrée, pêche blanche, aubépine), la bouche généreuse, dynamisée par une vivacité inattendue relevée par des nuances citronnées. L’ensemble est équilibré, de belle longueur. (5+) © ★★★★