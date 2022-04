Grenaches et syrahs joignent leurs destinées comme s’il s’agissait de la chose la plus naturelle au monde avec un fruité primeur rieur et des intentions plus qu’attentionnées. Ils s’entendent sur une chose : faire plaisir à boire autant qu’à manger, avec un fruité clair et intègre, vivant mais surtout des plus appétissants. Servir frais sur vos brochettes. (5)

Le bio ★★ 1/2 Les Pious Rouge 2020, Côtes du Rhône, France (18 $ – 13994930)