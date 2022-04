Si le printemps est dans l’air, il est aussi dans le verre. Et ce verdejo vous le prouvera au-delà de tout doute en redéfinissant l’expression exaltée du poivre blanc combiné aux nuances de citron et de pamplemousse blanc. L’ensemble demeure pourvu de rondeur et de vinosité, le tout porté par une longue amertume en finale. Fish and chips ? (5)

Le blanc ★★ 1/2 Basa « 20 Anniversario » 2020, Rueda, Espagne (17,50 $ – 10264018)