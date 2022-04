Et revoilà offert ce superbe Zweigelt bio servi bien frais d’une maison familiale qui le bichonne avec amour et passion, laissant libre cours à son agilité naturelle et à ce côté galopin à qui l’on pardonne tout. C’est léger, plutôt tonique, souple et aromatique, avec une touche poivrée qui invite aux tapas, au jambon ibérique aux olives et aux boquerones. (5)

Le rouge ★★★ Zweigelt 2020, Meinklang, Burgenland, Autriche (24,10 $ – 14827535)