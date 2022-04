Rares sont les blancs qui offrent un tel caractère à ce prix. C’est ce que vous propose cette cuvée, où les arômes de pomme et de muscat ouvrent le bal tout en régalant une bouche de belle densité où se partagent à l’intérieur d’un équilibre parfait une pointe de douceur et une superbe acidité. Un régal sur les pierogis et autres dumplings. (5)

Moins de 20$ ★★ 1/2 Tokaji Furmint Dry 2020, Château Dereszla, Hongrie (15,95 $ – 13479639)