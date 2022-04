Bordeaux, ses hommes, ses vins (2)

Carobbio 2016, Chianti Classico, Toscane, Italie (24 $ – 13694486). Il y a de ces sangioveses qui passent comme une lettre à la poste, rapidement et sans soucis, le plus simplement du monde. En voilà un bel exemple, idéal par son coulant de bouche, sa franchise et sa fraîcheur naturelle, l’interprétation nette de son fruité, à défaut peut-être de profondeur. Pas mal sur les gnocchis et rapinis. (5) ★★ 1/2

Jurançon Sec «Geyser» 2020, Domaine Cauhapé, Sud-Ouest, France (24,75 $ – 12713358). Les cépages blancs camaralet et lauzet sont assemblés ici avec les classiques courbus, gros et petit mansengs pour un rare festival aromatique orchestré avec brio par le chic et intarissable Henri Ramonteu. Une pointe de douceur précède une bouche aussi extravagante que bien vivante, accrocheuse et, oui, intarissable à son tour. Le terme « geyser » n’est pas ici usurpé d’autant plus que la fabuleuse présence en bouche qu’il propose comblera soupe de poisson, sushis, dumplings et autres cuisines thaïes bien relevées. (5) ★★★ 1/2

Crémant de Limoux brut nature, Domaine de Mouscaillo, Languedoc-Roussillon, France (24,85 $ – 13622221). Parmi les grands crémants de France. Rien de moins. L’expression florale y est très pure et les nuances subtiles, avec des notes à la fois de fruit frais et de fruit confit, mais aussi, au palais, une richesse de texture liée à une longue autolyse dont on ressent, ici et là, une touche oxydative de pomme bien mûre. Bref, une bulle de caractère, élégante de surcroît. (5) ★★★

La Trucha 2020, Rias Baixas, Espagne (27,70 $ – 14314140). Tartare de saumon, moules au cari et pouces-pieds seront friands de cet albarino de caractère, aux flaveurs de citronnelle, à la fois vigoureuses et salines, denses, presque taniques, quoiqu’adoucies par une pointe de douceur. (5) © ★★★ 1/2 

Beaujolais blanc 2020, Christophe Pacalet, Beaujolais, France (31,75 $ – 13112870). Vous démarrez avec ce « chardo » sur du jambon persillé et passez ensuite sur le Chiroubles 2020 (30,25 $ – 12847831 – (5+) © HHH1/2) du même auteur sur votre meilleur boudin noir et vous avez là de quoi chasser malheur et petits chagrins, spleens tenaces et autres petits trucs qui agacent. Un beau bonheur de fruit, éclatant de rondeur, mêlant la poire et la pêche, avec suavité et beaucoup de gourmandise. On fait ici la paix avec les vicissitudes du monde pour mieux embrasser la vie. (5) ★★★ 1/2

Galets roulés « Expression de Terroir » 2016, Ogier, Châteauneuf-du-Pape, Rhône, France (58 $ – 14861611). Captivant grenache noir. Aussi fin que mystérieux dans son essence méridionale, poussant et repoussant l’envoûtement bien au-delà du rêve, dans cette dimension aromatique sensible et sensuelle, tactile et fort évocatrice. Une chaleur « molle » chauffant un galet rond et dur dans cet esprit contradictoire, mais complémentaire, où l’organique côtoie longuement le minéral. Grand vin de parfum, de textures, à la fois sphérique et éthéré, étonnant de longueur. (5) © ★★★ 1/2

Safres « Expression de Terroir » 2016, Ogier, Châteauneuf-du-Pape, Rhône, France (58 $ – 14861602). La maison cite les safres comme étant « Des compressions de sables fins issus de sédimentation marine sans cailloux et faible en calcaire, des terroirs rapidement drainés ». Les grenaches brillent ici en finesse, au nez comme en bouche, avec cette texture singulière alliant puissance et un certain gras, le tout porté par une fraîcheur sapide, longue, presque délicate. Bien orchestré, tout ça ! Terrine de sanglier, pâte aux truffes… (5+) © ★★★ 1/2

Meursault 2019, Nicolas Potel, Bourgogne, France (84,75 $ – 13946989). Vous connaissez quelqu’un qui a peur d’un bon verre de meursault ? Pas moi. Ce n’est peut-être pas du Montrachet, mais ça vous met tout de même de la broue dans l’toupet ! Ce meursault est-il plus « Perrières » que « Charmes » ? Plus minéral qu’onctueux ? Potel cible ici le milieu, avec une rondeur fruitée ponctuée par une revigorante acidité qui, avec les nuances miellées, vanillées et boisées, allongent la finale. On en boirait. Alors, buvons, surtout sur un poisson du 1er avril ! (5) © ★★★ 1/2