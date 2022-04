On me proposait ce beau vin rouge au restaurant L’Express, à Montréal, il y a 20 ans, sur les rognons de veau moutarde. Je récidive avec bonheur aujourd’hui à la maison. Un Cru bourgeois exceptionnel de régularité qualitative, vigoureux et bien étoffé, au fruité large qui ne manque cependant pas de profondeur. Gâtez-vous ! (5) ©

Le rouge ★★★ Château Cambon La Pelouse 2018, Cru bourgeois exceptionnel, Haut-Médoc, Bordeaux, France (33,50 $ – 14195689)