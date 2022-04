Il y a le style net et précis de Florent Rouve, qui a fait ses classes auprès des meilleurs et qui, ici, s’inscrit dans cette ligne pure et non interventionniste, où cépage et terroir dialoguent en faisant peu de cas de l’homme, pourtant penché sur son berceau. Un blanc sec et vibrant, riche et séduisant, qui ne concentre que l’essentiel. (5) ©

Le blanc ★★★ 1/2 Mâcon-Villages 2020, Rijckaert, Bourgogne, France (27,30 $ – 12604071)