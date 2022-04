Le site est pittoresque, le millésime est un classique et le vin est ce à quoi l’on est en droit de s’attendre d’un assemblage merlot-cabernet sauvignon bien né entre Bordeaux et Saint-Émilion. Thierry Lurton y veille avec ce rouge aux tanins souples et fondus, dotés d’une touche végétale et épicée qui confère son lot de fraîcheur. (5)

Moins de 20 $ ★★ 1/2 Château de Camarsac 2018, Bordeaux supérieur, Bordeaux, France (18,35 $ – 10521301)