Cette maison est régulièrement citée ici. Et pour cause. Le cousu main s’applique tout autant au grand vin du domaine, soit le Brunello 2016 (72,50 $ – 14730792 – (5 +) ★★★★ ©), qu’à la « top » cuvée Cerretalto 2015 (409,50 $ – 14730830 – (10+) ★★★★ 1/2 ©). Étoffe, franchise, vigueur, détail et longueur confirment ce beau second vin. (5)

Le canon ★★★ 1/2 Rosso di Montalcino 2019, Casanova di Neri, Toscane, Italie (31,75 $ – 14730805)