Bordeaux, ses hommes, ses vins

Catherine 2021, Vignoble Vents D’Ange, Québec (15,10 $ – 11833690). Cette indication géographique protégée du côté de Saint-Joseph-du-Lac, où le frontenac blanc, le swenson blanc et d’autres cépages aromatiques dominent, propose une cuvée vivace et friande où le registre floral donne l’impression de fouler un verger au printemps. Un blanc sec sapide et léger, éclatant, réjouissant, à servir bien frais à vos invités de passage. (5) ★★

Bourgogne « Buissonnier » 2019, Côte Chalonnaise, Bourgogne, France (20,85 $ – 13806089). Pinot noir, quand je te tiens ! En voici une version festive et décomplexée, souple et parfumée, franche et régalante, qui ne se prend pas pour ce qu’il n’est pas. Tanins frais sur une bouche simple, friande et bien nette. Le poulet rôti ne battra pas de l’aile ici. (5) ★★ 1/2

Madiran 2017, Château Peyros, Famille Lesgourgues, Sud-Ouest, France (21,10 $ – 488742). Le Madirannais demeure pour moi ce pays de cocagne où la sagesse et la patience des hommes savent révéler les fruits de la terre avec une passion toujours marquée par l’authenticité du travail bien fait. On s’y régale de truffes et de porc de Bigorre, de châtaignes et de fromage fermier dans une ambiance que l’on croirait coupée du monde. Cette cuvée vieilles vignes à base de tannat et de cabernet franc résume l’ambiance avec son fruit frais et bien nourri, échafaudé sans la moindre rugosité au palais. Votre saucisson appréciera ! (5) ★★★ ©

Les Clos de Paulilles 2019, Domaine Cazes, Collioure, Languedoc-Roussillon, France (30,50 $ – 14731912). Les schistes bruns confèrent cette acuité, mais surtout cette espèce de contraction fine des tanins qui assurent aux syrahs, grenaches et mourvèdres une tenue doublée d’une fraîcheur de premier plan, et cela, malgré la grande vinosité de l’ensemble. Vin de soleil chaud et de pierre froide, de rigueur et d’émancipation, de fruits et d’épices, il gagnera à se détailler plus encore avec quatre à six ans de cave. (5+) ★★★ 1/2 ©