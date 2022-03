Entre la Garonne et la Dordogne, les merlots (ici dominants) excellent sous l’inspiration biodynamique de Gérard Laurent, pour une cuvée tout en précision et en fraîcheur. Un rouge qui offre corps et charnu fruité, simple d’expression, mais fourni en tanins et d’une grande sapidité. Vivement l’onglet grillé ! (5)

Le bio ★★ 1/2 Château L’Escart « Julien » 2019, Bordeaux Supérieur, Bordeaux, France (20,55 $ – 896282)