Les parfums et les saveurs vous entraînent déjà à apprécier cet assemblage où domine le tempranillo sur le plan de la dégustation à l’horizontale, avec des volumes larges et profonds, des tanins soyeux et arrondis, des nuances de résines, de carré aux dattes et de noix de coco sur un ensemble de belle longueur. (5) ©

Le rouge ★★★ Cerro Añon Reserva 2017, Rioja, Espagne (22,40 $ – 14479905)