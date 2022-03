C’est proposé par François Lurton et, donc, c’est bon. Tout est d’ailleurs bon chez Lurton, comme dans le cochon. Cela étant, voilà la quille idéale servie bien fraîche pour le repas des sucres concocté par Martin Picard, où le cochon est roi. Un assemblage syrah et grenache souple, coulant, intègre et appétissant. (5)

Moins de 20 $ ★★ 1/2 Les Hauts de Janeil 2020, Domaine François Lurton, Côtes Catalanes, France (13,95 $ – 14872432)