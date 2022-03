Une p’tite crème de menthe verte avec ça?

Brolo Campofiorin « Oro » 2017, Masi, Vénétie, Italie (26,40 $ – 11836364). Le cépage autochtone oseleta « assaisonne » cette cuvée en complément des autres corvinas et rondinellas soumis à la dessiccation pour en concentrer les flaveurs. Pour dire les choses simplement, cette cuvée ample et parfumée offre à ce prix une aventure profonde, balisée par des chemins de traverse multiples, dégageant des perspectives habituellement proposées par des cuvées plus onéreuses. On pense rapidement à un vin rouge de la région des Graves, près de Bordeaux, par son caractère fumé, un rien minéral, mais ici plus épicé et chaleureux. À découvrir, si ce n’est déjà fait. (5) ★★★ 1/2 ©

Syrah 2019 « The Barnstormer », Alpha-Domus, Nouvelle-Zélande (26,55 $ – 13353251). Gracieuse, svelte et élancée, fraîche, suave et fort bien habillée, voilà qui ouvre déjà quelque perspective de perception pour une syrah, certes peu concentrée, mais d’un contact direct qui demeure courtois. Le fruité y est précis, avec ce petit côté tapenade un rien fumé à la clef. On y revient pour terminer rapidement la bouteille. (5) ★★★ 1/2 ©

1921, Garnacha 2018, Bodega Las Cepas, Rioja, Espagne (26,80 $ – 14013339). Essentiellement composée des fruits issus de pieds de grenache noir centenaires complantés, cette cuvée raconte une histoire du siècle passé dans un contexte contemporain de vinification. Robe dense, profonde et soutenue, arômes fumés et chocolatés où la mûre et la cerise tapissent un palais velouté, chaleureux, mais de grande fraîcheur. Une originalité à découvrir sur un osso buco, par exemple. (5+) ★★★ ©

Contino Reserva 2017, Rioja, Espagne (29,50 $ – 12347159). La patine du temps se fait ici sentir, rehaussée par un séjour en fût qui en affûte l’esprit tout en assagissant une trame fine et veloutée de tanins. Le fruité de prune y émerge pour mieux s’intégrer aux notes de cèdre, d’épices et de réglisse qu’une finale longue et bien fraîche vient habilement circonscrire. (5+) ★★★ 1/2 ©

Riesling « Les jardins » 2019, Domaine Ostertag, Alsace, France (31,25 $ – 11459984). Il me semble y avoir une dimension supplémentaire dans ce millésime 2019, un éclat, une sève mellifère et balsamique, mais, surtout, une onctuosité pleine et entière qui enveloppe pleinement, sereinement, le palais. Il faut l’attendre et replonger, car il y a bien plus. Mille autres subtiles informations jaillissent, comme si ce grand sec traité selon le principe biodynamique vibrait à l’image d’un bâton de sourcier au-dessus d’un point d’eau souterrain à découvrir. Quel beau vin, Madame, Monsieur ! (5) ★★★★ ©

Viré-Clessé « Les Vercherres » Vieilles Vignes 2020, Rijckaert, Bourgogne, France (33 $ – 12598011). Ce « beaujolais blanc du Nord » partage ce même grain de folie savoureux que les chardonnays de ce même beaujolais plus au sud, mais avec une expression plus sapide et moins riche, plus minérale en quelque sorte, en raison des argiles reposant ici sur un socle calcaire. Un blanc sec qui ne manque ni d’éclat ni de précision, à la fois vivant et articulé, subtilement infusé sous sa fermentation en fût qui ajoute ses nuances grillées et légèrement beurrée. Superbe bouteille, hélas en quantités trop limitées. (5+) ★★★ 1/2 ©

Morgon 2020, M. & C. Lapierre, Beaujolais, France (39,75 $ – 11305344). Avertissement : les vins de ce domaine emblématique disparaissent rapidement des tablettes. Donc, oeil de lynx et bons réflexes exigés. Je vous en cause tout de même, car on entre chez les Lapierre comme on entre en religion, avec ferveur, mais sans les dogmes asservissants qui plombent toute initiative personnelle. Voilà un gamay d’une grande liberté, qui souffle dans la voilure pour mieux gonfler l’émotion reliée au plaisir de boire bon, très bon même. Ce 2020 est un poème, ouvert sur le floral (pivoine) et sur le fruité (cerise), avec une sapidité saine, joyeuse et débridée qui vous bousille tout réflexe de laisser la bouteille pleine après boire. Finesse et intégrité d’ensemble, mais aussi cette « complexité dans la simplicité » qui fait le grand vin. Chapeau, l’artiste ! (5+) ★★★★ ©

Le Serre Nuove dell’Ornellaia 2019, Bolgheri, Toscane, Italie (73,75 $ – 14771535). Avec le dernier millésime de la grande cuvée Ornellaia présentée récemment à la presse spécialisée mondiale par visioconférence interposée, nous voilà devant un événement mondain où la haute couture vin est à l’honneur. Je ne puis, hélas, vous entretenir de l’Ornellaia en question, car l’échantillon prévu ne s’est jamais acheminé jusque dans l’écrin de mon verre, mais je vous parle de ce « second », qui n’est certes pas piqué des hannetons. Encépagement bordelais classique et savoir-faire éprouvé du vinificateur Axel Heinz dans cet esprit maîtrisé et palpable inspiré du consultant bordelais Michel Rolland. Ce qui étonne toujours ici réside à la fois dans cette fraîcheur des terroirs de Bolgheri et dans la sève riche, ample, toujours civilisée malgré la corpulence de l’ensemble. Rien de trop appuyé cependant, avec ce fondu fruité bien serré autour de tanins boisés fort bien harmonisés à l’ensemble. Grande table pour de beaux rêves ! (5+) ★★★★ ©