Nos quatre compères, que nous nommerons ici par les seules lettres C., L., M. et P., poursuivent leur démarche parcellaire avec ce pinot noir dont l’intégrité traduit un savoir-faire que les millésimes confirment. C’est net, précis, de belle ampleur, soulignant un fruité fin, épicé, harmonieux et long en bouche. (5) ©

Le rouge ★★★ 1/2 Clos des Fous « Subsollum » 2017, Chili (25,05 $ – 12304335)