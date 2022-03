Si les notes de genévrier, de coriandre, d’écorce d’orange, de pamplemousse rose ponctuent avec fraîcheur les arômes, le miel et la propolis ajoutent à la rondeur et à la profondeur de ce gin original. Pour faire un cocktail gin bizz, mélanger 1,5 oz de gin Abel, 1 oz de jus de citron fraîchement pressé, 0,75 oz de sirop de romarin et 2 oz de soda.

La surprise ★★★ Abel, Gin au miel et à la propolis, Les Subversifs, Québec (45 $ – 14682874)