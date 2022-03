L’univers graphique de Benoit Tardif

El Enemigo 2019, Chardonnay, Mendoza, Argentine (24,20 $ – 14504699). La (trop ?) lourde bouteille annonce un blanc sec qui offre tout son poids en matière de fruité. Car il est ici substantiel, mais aussi parfaitement intégré aux nuances que nous offre une fermentation en barrique fort habile, avec ses notes grillées et de noix de coco râpée, de citron et de pêche au sirop. Bref, un chardonnay vivant, un rien exotique, fruit du tandem Adrianna Catena et Alejandro Vigil. (5) ★★★

Rosso di Montalcino 2019, Il Poggione, Toscane, Italie (27,30 $ – 12921974). Je connais cette maison depuis plus de quatre décennies et suis toujours un adepte inconditionnel du style, axé sur la profondeur de fruit, même au niveau de ce « second » qui rivalise haut la main avec d’autres chiantis plus prestigieux. La robe est riche et pleine, avec une touche évolutive. Les arômes de prune, de cerise, de cuir sont annonciateurs de saveurs élégantes, soutenues en tanins mûrs, mais aussi pourvus de finesse, alors que la finale s’annonce cohérente, longue, particulièrement racée. Bref, à ce prix, un beau morceau de sangiovese. (5+) ★★★ 1/2 ©

Tête-à-Tête 2012, Domaine de la Terre Rouge, Californie, États-Unis (29,20 $ – 10745989). Dix ans et toutes ses dents. Après un 2011 à point lors de sa mise en marché (mais avec quelques problèmes de bouchons « séchés »), voilà un 2012 qui, me semble-t-il, offre encore son fruité de jeunesse, mais agréablement fondu à la sève parfaitement intégrée de l’ensemble. Un trio rhodanien de cépage qui n’a rien à envier aux célèbres crus locaux, à la différence qu’il offre ce petit quelque chose de plus, ce grain de magie californien ici rendu avec tout le savoir-faire de Bill Easton, dans cet esprit de fraîcheur et d’harmonie digne des beaux flacons. À ce prix, aucune hésitation possible, surtout si quelques ragoûts fumants sont au programme. (5) ★★★ 1/2 ©

Barbera D’Alba « Tre Vigne » 2019, Vietti, Piémont, Italie (32,75 $ – 13826291). Le style s’inscrit entre la tradition et une approche plus moderne, avec une acuité de fruit et de terroir bien sentie. La barbera possède une bonne dose de panache, beaucoup de poids et de substance, le tout dynamisé par une belle amertume et des notes animales sur la longue finale. Le passer en carafe deux bonnes heures avant les cannellonis. (5+) ★★★ ©

Saumur 2020 « Collection RéZin », Château Yvonne, Loire, France (32,75 $ – 10689665). Les millésimes se suivent, les chenins de Mathieu Vallée demeurent, brillants, évocateurs, intègres, organiques et d’une saine vitalité. Un blanc sec bio découpé au scalpel pour sa précision, avec ses quartiers de citron Meyer et de poire révélés sous la lame tranchante d’une mandoline affûtée. Tout simplement bon, mais qui régale, surtout, sur un bar rayé au fenouil en papillotes. (5+) ★★★ 1/2

Domaine de la Taille aux Loups « Clos Michet » 2019, Montlouis sur Loire, Loire, France (37,50 $ – 12025281). L’arrivée de tels chenins, particulièrement ceux issus du Clos Michet, me procure toujours un petit frisson de grâce, surtout si la famille Blot en est l’instigatrice. Il y a ici du volume, une générosité de sève, mais surtout une acuité, un éclat, une transparence que vient rehausser un enrichissement sur lies fines et un élevage approprié. Foin coupé, coing confit, poire, citron Meyer, le tout fusionne à merveille sur une finale longue et bien maîtrisée. (5+) ★★★ 1/2 ©

Pinot Noir 2020, Hamilton Russell Vineyards, Hemel-en-AArde Valley, Afrique du Sud (57,25 $ – 11155737). L’expression fine et soutenue de ce pinot noir n’a rien, mais absolument rien à voir avec celle rencontrée aux États-Unis (Californie ou Oregon) ou en Bourgogne. Peut-être un rapprochement avec son cousin de Prince Edward County, et encore. Toujours est-il que, oui, c’est fin, et précis, avec ce dégagement subtil lié au terroir qui en personnalise le fruit tout en conférant ces nuances de roses fanées soutenues rencontrées dans les grands nebbiolo piémontais. L’ensemble demeure élégant, tout en fraîcheur, longuement épicé en finale. Pas donné, cependant. (5+) ★★★ 1/2 ©