Et voilà que syrah et grenache noir s’échangent une fois de plus le ballon avec cette complicité, cette ingéniosité et cette fraternité qui, au final, marquent des points. Ce « cousu main » participe à la stratégie en annonçant la clarté de ses intentions fruitées, son style étoffé, sa vigueur et sa remarquable cohésion d’ensemble. (5)

Le bio ★★★ Devois des Agneaux d’Aumelas « Cousu Main » 2019, Vignobles Jeanjean, Languedoc, France (20,05 $ – 912311)