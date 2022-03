On a préféré, stylistiquement parlant, un titre alcoométrique moindre à une part de douceur résiduelle pour éviter une impression plus capiteuse en fin de parcours. Ça se défend. Un assemblage chardonnay-pinot grigio qui rehaussera à merveille le risotto au poulet-citron et autres pépites de parmigiano reggiano. (5)

Le blanc ★★ 1/2 Bianco del Camúl 2018, Vini Tonon, Vénétie, Italie (21 $ – 12782994)