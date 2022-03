Ce beau malbec riche, friand et coloré aurait sans doute brillé plus allégé de quelques dollars, mais il n’en demeure pas moins à la fois respectueux du cépage, de son terroir et de sa capacité à émouvoir celle ou celui qui passe à table sur quelques roboratives charcuteries. Franchise, corps et vigueur, et surtout une buvabilité exemplaire. (5) ©

Le rouge ★★ 1/2 Les Polissons 2019, Clos D’Audhuy, Cahors, Sud-Ouest, France (20,05 $ – 14853792)