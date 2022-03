« La fraîcheur des montagnes ». C’est le credo de cette vaste région (16 000 hectares) en altitude (moyenne de 500 mètres) située au sud du fleuve Douro où aragonez, rufete et autres cépages s’enracinent sur sous-sols de schistes et de granite. Ce rouge bio en témoigne, original et savoureux, bien frais, souple et sapide. Saucisses grillées. (5)

Moins de 20$ ★★ 1/2 Monte Cascas 2020, Beira Interior, Portugal (15,65 $ – 13950161)