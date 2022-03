Ce vin nature, pur d’expression, fort inspiré et traité sans failles par les frères Xavier, Benoit et Mathieu, redéfinit ma compréhension des vins de cette appellation languedocienne. Un rouge qui respire la vie, avec cette bouffée d’air frais qui pénètre en profondeur, doté de tanins jaseurs de leur terroir et de la passion des trois frères à les révéler. (5) ©

★★★ 1/2 La Compagnon 2020, Domaine Ledogar, Corbières, France (25,60 $ – 14179726).