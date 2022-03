Nous sommes ici dans un profil de séduction. À l’image d’un pinot noir léger, parfumé, souple et coulant, d’origine modeste, certes, mais régalant au plus haut point. Le cépage corvina domine ici, offrant une finesse de tanins et une fraîcheur stimulant ce goût de cerise typique des vins de l’appellation. (5) ©

Le rouge ★★ 1/2 Valpolicella Ripasso 2019, Tenuta Novare, Bertani, Vénétie, Italie (19,45 $ – 13359119)