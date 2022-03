Ils sont quatre têtes et pensent que l’assemblage de trois cépages (chenin blanc, roussanne et sauvignon blanc) coupe la poire en deux quand une cuvée s’impose. Ils ont raison ! Pomme, poire et citron font ici la fête pour un blanc sec bio léger et tonique, saisissant par son intégrité et sa formidable sapidité. (5)

Le blanc ★★ 1/2 Tète Blanche, Les Tètes, Vin de France (18,75 $ – 14019790)