« Les plus belles sensations de sapidité » (Jacky Rigaux) naissent en quelque sorte de la minéralité inhérente au vin de lieu. Cette cuvée en est un exemple. Le nez comme la bouche en ressentent ici l’impact « crayeux », subtil et en finesse, épanoui grâce à un fruité glorieux révélé par une dynamique saine, des plus naturelles. (5+) ©

Le canon ★★★ 1/2 Vouvray « Le Clos » 2020, Vincent Carême, Loire, France (39 $ – 14555664)