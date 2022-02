Pourquoi y a-t-il des vins moches?

Grüner Veltliner Per Due 2020, Hermann Moser, Kremstal, Autriche (20 $ – 13476403). Une hirondelle ne fait peut-être pas le printemps, mais le grüner veltliner la précède assurément. Net, sec, vibrant et étonnant de légèreté, ce blanc anime le palais, avec éclat, tension et luminosité. Idéal à l’apéritif sur une anguille et du poisson fumé, ou sur la fondue au fromage qui suivra. (5) ★★ 1/2

Cru La Maqueline 2019, Bordeaux, France (20,05 $ – 14805627). Essentiellement composée de merlot, cette cuvée séduit par son fruité net et homogène, de belle maturité, resserrant ses tanins bien frais en milieu de bouche, tout en suggérant l’accompagnement d’une bavette grillée pour assouplir le tout. À ce prix, un bon verre de bordeaux. (5) ★★★ ©

Negroamaro 2020, Perrini, Pouilles, Italie (20,95 $ – 13913378). Le cépage negroamaro (le « noir amer ») est un bien curieux cépage, cultivé principalement dans les provinces de Brindisi et de Lecce. La famille Perrini lui offre, dans son immense jardin cultivé en agriculture biologique (fruits, miel, huile d’olive, etc.), une tribune festive et hautement aromatique, d’un charme et d’une précision qui ne font pas de doute. Vous pourrez choisir, au nez seulement, entre des arômes d’écorces d’orange, de muscat noir, de cerise, de raisin séché, de cannelle et j’en passe. Un rouge vinifié pour en extraire souplesse et expression (baies égrappées et courte macération en inox), avec cette sensation de douceur (moins de 4 g de sucre) qui, couplée à l’acidité et à l’amertume, tire avec bonheur l’ensemble vers le haut. À découvrir rapidement, mais servir autour de 14 degrés Celsius. (5) ★★★

Le Blanc Sec de Suduiraut 2019, Bordeaux, France (29,20 $ – 14112759). La grande région de Sauternes n’est pas, dans son ensemble — et je ne suis pas le seul à le penser —, propice au développement de la pourriture noble. Et ce, à une époque (malheureuse, évidemment) où la cote des grands liquoreux est en berne parmi les consommateurs. N’y aurait-il pas lieu de concentrer ses efforts en la matière là où le mésoclimat favorisant le fameux Botrytis cinerea est à son optimum ? En d’autres mots, pourquoi ne pas vinifier en sec tous ces autres climats et lieux-dits où les conditions sont moins favorables ? Surtout qu’il n’y a pas assez de ces bons blancs secs de caractère dans toute la Gironde ! Suduiraut compte, il est vrai, parmi l’élite des nectars de l’appellation, et son assemblage sauvignon-sémillon le prouve largement, même vinifié ici en sec. La robe est soutenue, les arômes éclatants, précis et élégants, alors que la bouche intègre suavité de texture et vivacité d’esprit. Rien de moche ici, plutôt la classe. (5) ★★★ 1/2

Terrers Brut Nature « Corpinnat » 2017, Recaredo, Espagne (40,25 $ – 13319715). Un cava de qualité avec mention Corpinnat, où l’agriculture biologique est à l’honneur et invite à s’approprier tant un lieu qu’un savant savoir-faire éprouvé. 41 mois sur lattes nourrissent ici une bulle édifiante, racée, d’une formidable énergie fruitée. Le cépage maccabeu y est à l’honneur pour 50 % de l’assemblage, laissant transparaître le gingembre confit, le curcuma, la pomme finement caramélisée et le nougat bourré d’amandes au beurre. Un grand sec de sève, à servir sur une volaille aux champignons ou d’autres protéines animales. (5+) ★★★★