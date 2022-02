Ce blanc sec bio ne paie pas de mine, mais il régale avec ses viogniers, ses clairettes et ses roussannes joués en sourdine, discrets, précis et complémentaires dans l’assemblage. Fruits blancs, amande et miel s’enroulent sous une texture moelleuse, mais tout de même fraîche et de longueur fort appréciable. Flétan au fenouil ? (5)

Le blanc ★★★ Grand Veneur 2019, Alain Jaume, Côtes du Rhône, France (18,80 $ – 14205357)