Oui, on fait à sa tête et on le fait bien, sans se la prendre. En rigolant, en s’amusant, en buvant bon. Déjà, l’assemblage insolite, mais cohérent, réunit dans la souplesse et dans la palatabilité extrême le meilleur du fruité, celui qui se détache avec netteté et sapidité sur la pente saine du plaisir vrai. Pas moche du tout ! (5)

Le rouge ★★★ Tète Red, « Les Tètes », Vin de France (20 $ – 14405033)