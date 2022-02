On plonge ici à la source, à l’image d’un livre feuilleté au premier chapitre, là où se plante le décor. Ici, le décor, c’est ce terroir du Douro et ses cépages autochtones qui signent une aventure unique où le fruité se raconte simplement, avec la musculature et la fraîcheur suffisantes pour tenir tête à la brochette de porc marinée. (5)

Moins de 20$ ★★ Tons 2018, Duorum Vinhos, Douro, Portugal (14,35 $ – 12759840)