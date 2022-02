Je redéguste avec une émotion à peine contenue cette bulle bio de caractère composée majoritairement des deux pinots vinifiés en fût et élevés plus de 36 mois sur lattes. Une robe richement cuivrée en témoigne, ainsi que des flaveurs finement brodées d’amande au beurre et de pomme. Un brut zéro à servir sur une côte de veau grillée. (5)

La bulle ★★★ Champagne Leclerc Briant Réserve Brut, Champagne, France (58,75 $ – 13737677)