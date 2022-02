Ce chardonnay possède un charme fou. Normal, puisqu’il est d’Ombrie, bucolique jardin au cœur même de cette Italie paresseuse et heureuse de l’être. La séduction fruitée opère illico, mêlant la pêche, la pomme et le citron sur une bouche svelte et friande, vivante et réjouissante, d’un subtil « baiser » boisé. (5)

Le blanc ★★★ Bramìto Della Sala 2020, Marchesi Antinori, Ombrie, Italie (23,95 $ – 14764933)