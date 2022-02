L’impression de flotter entre un cava espagnol et un crémant de France tout en étant… québécois. C’est ce qui se dégage de cette belle bulle mise en scène par Charles-Henri de Coussergues et son équipe avec cet assemblage de vidal et de seyval qui n’a rien à envier à ses confrères européens. Et original avec ça ! (5)

La bulle ★★★ L’Orpailleur Brut, Québec (30,50 $ – 12685625)