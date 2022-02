Substantiel et doté d’un fort caractère, ce sancerre s’impose et sert, au fruité d’agrumes mûrs, de tremplin qui ne cesse de rebondir sous la verve et la tonicité d’ensemble. On sent ici une Aurore Dezat qui donne littéralement sa chemise pour nous offrir un sauvignon bien dorloté, fier et assumé, redoutable d’énergie. (5+)

Le canon ★★★ 1/2 Sancerre 2020, Aurore Dezat, Loire, France (29,35 $ – 13992897)