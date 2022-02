Rolle et sémillon, lovés ici sous d’extraordinaires moelleux de textures, ne cessent d’affirmer leur personnalité respective pour une symphonie pastorale unique. On plonge au cœur d’une Provence aromatique et solaire, avec l’évocation d’une sève peu acide, au goût de fruits blancs confits. Un « sec » sensuel, long en bouche. (5)

Le blanc ★★★ 1/2 Château La Tour de l’Évêque 2020, Côtes de Provence, France (24,40 $ – 972604)