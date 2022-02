Il faut laisser respirer cet assemblage de colombard et de mauzac avant de respirer avec lui et d’en croquer le fruité, intègre et libéré, dépourvu de conventions comme de prétentions. Un blanc sec et léger, vivant, avec ce goût « nature » de pomme Golden, mélange de fluidité et de salinité qui s’accommodera de légumes grillés sauce tahini. (5)

Le bio ★★★ Les Jardins de mon père 2020, Nicolas Grosbois, Côtes-du-Tarn, France (18,80 $ – 14834321)