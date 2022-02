Ma compagne me récompensait avec ce bel assemblage pour part égale de chardonnay et de pinot noir à mon récent anniversaire. Un peu plus et j’inclinerais à dire qu’elle a du génie ! Il ensorcelle par ses notes de nougatine, de poire et de pain grillé, sa verve soutenue, précise et généreuse. Vivement un anniversaire tous les jours ! (5)

La bulle ★★★ 1/2 Champagne Henriot Brut Souverain, Champagne, France (59,75 $ – 13828931)