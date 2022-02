L’une des grosses pointures, mais surtout une légende sur le plan historique de la viticulture californienne, que cette maison Inglenook (1882) rachetée par Francis Coppola en 1975. Une solide base de « king cab » issu de six vignobles (Napa) au profil net et aromatique, aux tanins fins, très frais, soutenus avec panache et longueur. (5+) ©

Le canon ★★★ 1/2 1882, Cabernet Sauvignon 2016, Inglenook, Californie, États-Unis (58,50 $ – 12547151)