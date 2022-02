L’occasion est belle de revisiter ces vins 2015 qui, dans le cas de cette cuvée où le merlot domine, sont au sommet de leurs aspirations fruitées. Le bon bordeaux dans ce qu’il a de plus classique, joliment construit, sans trop appuyer sur l’élevage, privilégiant l’élégance et la texture, la fraîcheur et l’équilibre d’ensemble. (5)

Moins de 20$ ★★ 1/2 Château Fleur Haut Gaussens 2015, Bordeaux Supérieur, Bordeaux, France (19,40 $ – 12574141)