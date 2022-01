Les crus Montaperto et Dofana se complètent ici, ce dernier offrant l’épaisseur, la texture et la densité fine liées aux sous-sols argileux qui lui confèrent une pointe d’austérité, mais aussi de majesté. Un sangiovese issu du bio et conçu avec brio, parfumé et coloré, vivace et sapide, au grain fruité aussi fin qu’il est long en bouche. (10+) ©

Le canon ★★★ 1/2 Carpineta Fontalpino « Dofana » 2017, Chianti Classico, Toscane, Italie (49,25 $ – 14351320)