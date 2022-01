Ces influenceurs du vin

Gris de Noirs 2020, Trois Moineaux, Cloudsley Cellar, Wismer Foxcroft Vineyard, Twenty Mile Bench, Ontario, Canada (33 $ – 14879941). Ce gris de cabernet franc a décidément du style ! Un style où la finesse et la clarté dominent, avec cette impression d’un fruité déposé à même l’apesanteur d’un nuage malgré l’alcoométrie élevée de l’ensemble. Le tout demeure net et précis, d’une exquise vitalité, mais surtout d’une dynamique de bouche qui ne semble pas s’étioler. Un sec d’une étonnante longueur mais surtout, pour ma part, une belle découverte ! (5) ★★★ 1/2

Clos de l’Oratoire rouge 2019, Châteauneuf-du-Pape, Rhône, France (56 $ – 14907084). J’ai un copain qui ne jure que par deux types de vin en hiver, lorsqu’il gèle à pierre fendre : l’amarone della Valpolicella et… le châteauneuf-du-pape. Des rouges dont les fruits relèvent d’un assemblage qui reflète parfaitement l’histoire, la géographie et le savoir-faire local depuis des siècles. Corvina veronese pour le premier et grenache noir pour le second constituent ici la base de l’assemblage, mais c’est leur ampleur, leur générosité, leur profondeur qui les réunit essentiellement. Il y a de plus, dans ce Clos de l’Oratoire, cette texture riche et fondante, solaire et capiteuse, mais qui sait maintenir une fraîcheur fruitée tout au long du parcours en bouche. Bref, élégance et longueur, surtout, un bon candidat pour votre braisé de saison. (5+) © ★★★

Champagne Gremillet brut cuvée Prestige, Champagne, France (60 $ – 14760490). Je n’aurai pas assez d’une vie pour ratisser le vignoble champenois et goûter à la pléthore de cuvées offertes d’un millésime à l’autre. Mission impossible, donc. Mais faut pas se décourager ! Cette maison familiale que je ne connaissais ni d’Ève ni des dents possède 48 hectares dans la côte des Bars du côté des Riceys, vignoble principalement composé de pinot noir. Elle complète ses achats de raisins en chardonnay parmi 80 vignerons qui, eux, se situent du côté de Montgueux, Cramant et Béthon d’après ce que j’ai pu lire sur la fiche de leur site Web. Minimum de 22 mois sur latte pour un champagne issu de l’agriculture biologique principalement nourri en pinot noir, d’une saine énergie fruitée, alternant sucrosité et une vitalité de première pour un équilibre parfaitement résumé. Une bulle de corps et d’audace, très vivante, le tout, pourvu d’une finale hautement saline qui invite les coquillages à se mêler à la fête. (5) ★★★