Ce serait un euphémisme d’affirmer que Christian Moueix connaît ses merlots. Il s’en inspire même, à l’image de Riopelle pour ses Oies ou de Claude Gauthier pour son Plus beau voyage. Il les repère, les bichonne et les célèbre, avec sensibilité et passion, précisant leur fruité, déclinant leur texture, avec élégance. (5)

Moins de 20$ ★★ 1/2 Bordeaux 2018, Christian Moueix, Bordeaux, France (17,40 $ – 13734337)