Ce sauvignon sec fleure bon l’exotisme avec une intensité à vous mettre de la broue dans le toupet et une belle giclée de citron vert dans les gencives. Du fruit oui, net, intègre et soutenu, d’un volume et d’une vinosité hors pair doublés d’une amertume bien sentie. Longue finale sur le piment d’Espelette, idéal sur le ceviche. (5)

Moins de 20$ ★★ 1/2 Excellens 2020, Sauvignon blanc, Marqués de Cáceres, Rueda, Espagne (16,90 $ – 14365617)