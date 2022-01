Place aux «secs» dans le Douro

La Ciboise 2019, M. Chapoutier, Costières de Nîmes, Rhône, France (17,05 $ – 14146174). Plein, immensément fruité que cet assemblé grenache-syrah téméraire et solaire, puissant, sèveux, étoffé et impétueux de générosité. Rien que ça. Couscous merguez ? (5) ★★ 1/2

Château La Caderie 2019, Bordeaux, France (19,10 $ – 14783561). Je ne connais pas le vigneron François Landais, mais j’aimerais lui serrer la grappe. Oui, car son assemblage merlot-malbec issu de l’agriculture agrobiologique livre ici un rouge droit et intègre, au fruité fourni, bien enveloppé par de savoureux tanins. Un bordeaux de réconfort, généreux, fort amical. Merci, Monsieur Landais ! (5) ★★★ ©

Gamay Noir L’insouciant 2019 par Bachelder, Péninsule du Niagara, Ontario, Canada (21,95 $ – 14822363). « Si jamais un cépage est sans tracas ; c’est bien le gamay ! » lance tout de go Thomas Bachelder, sans doute l’un des plus brillants vinificateurs de chez nous. Donnons-lui raison avec cet inimitable croquant de fruit à vous saisir du désir d’en boire à grande lampée tout en envisageant d’en siffler une gorgée de plus. C’est sec, net, léger, vivant et d’une gaieté sans bornes. Des charcuteries et une bonne baguette pour les mettre en valeur sauront séduire cet insouciant. (5) ★★★

Cuvée Passion Brut Nature, Bernard Delmas, Crémant de Limoux, France (23,80 $ – 14461609). Chenin blanc, chardonnay et pinot noir causent tour à tour avant de faire entendre leurs voix à l’unisson, sans pourtant toutefois tout à fait se fondre, comme si chacun des cépages insistait pour enrichir la conversation par sa propre singularité. Vivacité du chenin, crémeux vanillé et floral du chardonnay et portée fruitée soutenue des pinots inscrivent une bouche peu dosée, élégante, diablement harmonieuse. (5) ★★★ 1/2

Bourgogne 2020, Chanson, Bourgogne, France (24,20 $ – 11598394). À ce prix, le meilleur bourgogne rouge régional sur les tablettes. Imbattable sur le plan texture, avec ce moelleux de fruit mûr non pas à croquer, mais long à savourer. Bref, un ballon de bonheur fruité. (5) ★★★

Crémant d’Alsace Brut, Pierre & Guy Wach, Alsace, France (26,10 $ – 14746971). La famille des crémants français trouve à se parfumer avec beaucoup de distinction et d’élégance en Alsace, spécialement avec celui de la famille Wach. Un crémant frivole et aérien, qui, sans prévenir, concentre un extraordinaire fruité en milieu de bouche, prolongeant les notes florales du chardonnay et du pinot blanc sur une finale nette et assurée. (5) ★★★

« Le régal » 2019, le Loup Blanc, Vin de France (28,10 $ – 12661498). Ce blanc sec bio rond et fourni côté fruit (poire) avec de douces notes mellifères scintille haut au-dessus de la garrigue avec qui il a des affinités. Il y a de la brillance et une fraîcheur très porteuse qui en accentue la texture. Oui, un régal ! (5) ★★★ ©

Gewurztraminer 2020, Albert Mann, Alsace, France (33,50 $ – 11967735). On s’attable toujours avec un sens assumé du festin floral et épicé avec un blanc à base de gewurztraminer, sans doute trop de tout pour certains, alors que d’autres s’en régaleront à petites doses sur le munster ou autres foies gras au torchon. En raison de son moelleux mais aussi par sa fine acidité, celui-ci fonctionne à merveille. Un blanc bio précis, d’une acuité de flaveurs nettes et longuement porteuses. (5) ★★★ 1/2

Chablis 2020, Côteau de Fontenay, Patrick Piuze, Bourgogne, France (37,75 $ – 13831882). Sur la rive droite du Serein, à partir d’une pente à vous embellir les mollets, à proximité des grands crus, ce parcellaire livre ici un blanc sec tendu, vertical, mais aussi exaltant et conquérant, avec ce frémissement minéral longuement perceptible. Un chablis dépouillé de tout, lucide et transparent, où le fruité taquine la roche mère locale avec beaucoup de conviction et de longueur. (5 +) ★★★ 1/2 ©

Le Grand Clos 2019, Le Clos Jordanne, Péninsule du Niagara, Ontario, Canada (45,75 $ – 14222851). Il n’y a rien de tel qu’un chardonnay de ce niveau pour nager avec une belle pièce de saumon nappée de sa sauce chimichurri. Il en a la sève, le coffre, la texture et la richesse de fruit, mais surtout le dynamisme lié à la manifestation du terroir qui l’a vu naître. L’un des grands vins blancs produits d’un océan à l’autre, dans ce pays qui n’a désormais de leçons à prendre de personne ! (5 +) ★★★ 1/2 ©

Gewurztraminer « Les treilles du loup » 2019, Domaine Weinbach, Alsace, France (48,25 $ – 10272579). C’est le volume de bouche qui intéresse déjà ici, sans que l’ensemble ploie sous l’exotisme délirant d’un concentré d’épices ni de fruits confits. Le fil d’Ariane semble ici se traduire par la suggestion, qu’elle soit florale, épicée ou enrichie par la marmelade d’orange, le tout ponctué des sucres résiduels qui sauront apaiser quelques mets asiatiques à peine épicés. Longueur, style et race évidente ici. (5 +) ★★★★ ©

Champagne Henriot rosé, Champagne, France (94,50 $ – 10839635). Bien évidemment du pinot noir de jolies provenances, mais aussi une part importante de chardonnay, qui lève le voile et met les voiles de la transparence et d’une élégance bien sentie. La célèbre maison demeure à la hauteur de ses ambitions d’imprimer au nez comme au palais, frémissements et sensibilités, le tout calibré avec tout autant de suavité que de densité. Un rosé qui éclaire et illumine longuement. (5) ★★★★