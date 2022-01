Bobal et syrah fusionnent et livrent ici un rouge fort convaincant, rustique et paysan il est vrai, mais doté de cette appétence saine et véritable dont on se nourrit sans se sentir le moindrement floué. Robe soutenue et saveurs pleines, étoffées, au goût fruité de piment d’Espelette sur fond de tanins denses et moelleux. (5) ©

Le bio ★★ 1/2 Sólo Tinto 2019, Aranleón, Utiel-Requena, Espagne (19,75 $ – 14346740)